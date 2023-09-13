Экономика

Волгоградстат отчитался о снижении цен на продукты на 0,4%

Экономика 13.09.2023 16:38
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13.09.2023 16:38


В августе 2023 года на потребительском рынке Волгоградской области цены на продуктовые товары снизились за месяц в среднем на 0,4%.  Так утверждают в Волгоградстате, передает V102.RU. Это обусловлено в основном сезонным удешевлением плодоовощной продукции в среднем на 11,9%, пояснили  ведомстве.
В частности, за прошедший месяц лук подешевел на 37,9%, капуста – на 33,6%, морковь – на 32,6%, помидоры – на 25,6%, свекла – на 16,2%, картофель – на 27,5%.
Также в Волгоградстате сообщили о снижении цен на некоторые фрукты. Так, виноград стал дешевле на 6,4%, а яблоки – на 3,3%.

Фото V102.RU

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