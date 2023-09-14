













Двое мужчин задержаны в Волгограде по подозрению в серии ночных краж из сетевых магазинов и торговых павильонов. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, в одном из случаев воры забрались в ювелирный салон в Дзержинском районе.

Всего в полицию с начала сентября поступило более десяти заявлений из различных районов города о кражах, которые были совершены похожим образом. Похождения ночных воров попали на камеры видеонаблюдения.

- Во всех случаях злоумышленники проникали в помещения путем повреждения входных дверей и отжатия окон. Их добычей становились продукты питания, алкоголь, наличность из касс, - рассказали в главке.

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 3 в Дзержинском районе установили и задержали причастных к совершению этих преступлений. Ими оказались двое местных жителей 32 и 34 лет. Часть похищенного у них изъята.













В ходе обысков у задержанных также обнаружены орудия взлома, с помощью которых они проникали в магазины.

Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения в виде заключения под стражу.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области



