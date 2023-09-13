Общество 13.09.2023 17:43
0
13.09.2023 17:43
В Волгоградской области штормовое предупреждение из-за ливней с градом объявлено до конца суток, 13 сентября, передает V102.RU. Как сообщили в ГУ МЧС России по региону, в отдельных районах области ожидаются кратковременные дожди, ливни, грозы, возможен град с усилением ветра при грозах 15-18 м/с.
Напомним, жители Волгограда уже пережили разгул стихии днем, когда на город обрушился мощный ливень с градом. В областном центре некоторые улицы превратились в полноводные реки, которые горожане преодолевали разувшись и вброд.
Согласно карте метеоявлений по данным доплеровского метеорологического радиолокатора, грозовой фронт пошел в сторону Заволжья.
Погибшего на Украине Алексея Кобликова похоронили в Волгоградской области13.09.2023 16:53
Общество 13.09.2023 16:53
В Волгограде на ул. Кузнецкой решили заменить 20 метров старого водовода13.09.2023 15:08
Общество 13.09.2023 15:08
Свалки в Волгограде ликвидируют новые мусоровозы13.09.2023 14:28
Общество 13.09.2023 14:28
Люди разуваются и идут вброд: в Волгограде после небольшого ливня снова затопило дорогу на Каче13.09.2023 14:22
Общество 13.09.2023 14:22
Мощный ливень с градом обрушился на Волгоград: видео13.09.2023 14:01
Общество 13.09.2023 14:01
В Волгограде банк кошмарил вдову участника СВО из-за долгов по ипотеке13.09.2023 11:58
Общество 13.09.2023 11:58
Разведгруппы под Волгоградом вступили в учебный бой13.09.2023 11:02
Общество 13.09.2023 11:02
Горевший накануне дом в Волгограде не пригоден для жизни: люди не знают, куда им идти13.09.2023 10:53
Общество 13.09.2023 10:53
«Достали и мертвых»: лишенный статуса регоператора «Ситиматик-Волгоград» потребовал долг за вывоз мусора с покойника12.09.2023 18:07
Общество 12.09.2023 18:07
Родственникам 12 волгоградцев передали ордена Мужества12.09.2023 17:07
Общество 12.09.2023 17:07
В Волгоградской области ремонтируют переданную в федеральную собственность дорогу на Самару12.09.2023 16:41
Общество 12.09.2023 16:41
«Ждали 4 часа»: жители села Волгоградской области караулят почтальонов в очередях12.09.2023 16:13
Общество 12.09.2023 16:13
Труппе волгоградского НЭТа представили нового главного режиссера12.09.2023 14:47
Общество 12.09.2023 14:47
Полицейские отговаривают волгоградцев голосовать по ссылке за Лену12.09.2023 13:09
Общество 12.09.2023 13:09
От жителей Волгограда ждут идей о будущем облике Сарпинского12.09.2023 13:09
Общество 12.09.2023 13:09