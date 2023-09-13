Мощный ливень с градом обрушился на Волгоград: видео















На Волгоград сегодня, 13 сентября, обрушился сильный ливень, который сопровождался оглушительными раскатами грома, грозовыми вспышками и градом, сообщает V102.RU.

В Центральном районе это погодное светопреставление длилось примерно 20 минут. За это время улицы превратились в полноводные реки, так как ливневые канализации сразу не смогли справиться с таким количеством осадков. В какой-то момент с неба посыпался еще и град. От такого напора у автомобилей стала срабатывать сигнализация.













- Звуки грома были такими, словно что-то взрывается. Страшно и волнительно от такой природной мощи, - сообщила информагентству жительница Центрального района Александра П.

Фото и видео: Алексей Костяков / ИА «Высота 102»



