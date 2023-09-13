Общество

Люди разуваются и идут вброд: в Волгограде после небольшого ливня снова затопило дорогу на Каче

Общество 13.09.2023 14:22
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13.09.2023 14:22


В Дзержинском районе Волгограда после 10-минутного ливня в очередной раз затопило дорогу на ул. Качинцев. Как сообщают ИА «Высота 102» волгоградцы, пешеходы вынуждены снимать с себя обувь, чтобы вброд перебраться на противоположную сторону. Видеокадры в редакцию информагентства прислали читатели. 

Напомним, что мощный, но непродолжительный ливень с градом обрушился на районы Волгограда сегодня, 13 сентября, около 13.30. Буквально за несколько минут дороги и тротуары в центре превратились в полноводные реки. Однако, впрочем, спустя непродолжительное время после осадков тротуары в большинстве своем снова стали сухими.  

Что касается улицы Качинцев, то здесь потопы после дождей стали уже нормальным явлением. В 2022 году огромные лужи на проезжей части здесь  разгоняли ковшами снегоуборочных машин. 

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