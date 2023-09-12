От жителей Волгограда ждут идей о будущем облике Сарпинского

Горожан приглашают стать соавторами мастер-плана проекта по созданию историко-культурного туристического комплекса на острове Сарпинском в Кировском районе Волгограда. Как сообщает V102.RU, прием предложений организуют члены городской Общественной палаты.

— Рассмотрены будут все идеи, а наиболее популярные включат в мастер-план, — рассказали информагентству в мэрии Волгограда. — Одной из главных задач при разработке плана является сохранение экосистемы. Проект является одним из наиболее масштабных мероприятий, которые реализуют в рамках 10-летней комплексной программы развития Волгограда до 2034 года.

При помощи специальной формы можно оставить свое предложение, в котором нужно указать установочные данные (ФИО), контактный телефон и непосредственно небольшую визуализацию идеи — описание того, каким вы видите исполнение своего плана. Также заявки принимаются по электронной почте Общественной палаты Волгограда [email protected] или посредством чат-бота в Telegram: @sarpinsky34_bot.

Власти, в отдельности губернатор региона Андрей Бочаров не раз заявлял, что открытие комплекса увеличит турпоток и привлекательность территории, как для гостей города, так и волгоградцев. Волгоград будет и в дальнейшем развиваться как международный туристический центр.

Напомним, что между администрацией региона, города и частным инвестором 5 сентября было заключено трехстороннее соглашение по созданию историко-культурного туристического комплекса на островах Сарпинском и Голодном. Примечательно, что именно в этот день на одной из иностранных онлайн-платформ появилась петиция с резкой критикой решения.

При этом сами жители острова относятся со справедливой опаской к предстоящим нововведениям, однако отмечают, что на Сарпинском давно пора решить проблемы с дорогами, газификацией и остальной инфраструктурой. Мнения островитян — в специальном видеорепортаже ИА «Высота 102».

Фото: архив ИА «Высота 102»

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