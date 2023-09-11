В Волгограде еще один пособник украинских вымогателей получил срок





В Волгограде Тракторозаводский районный суд приговорил к трем годам колонии общего режима жителя Волгоградской области, который, согласившись работать на телефонных мошенников в качестве курьера, обобрал двоих пенсионеров на общую сумму более полмиллиона рублей.

– Уроженец Волгоградской области Цыценко в ноябре 2022 года на одном известном Интернет-ресурсе нашел вакансию, где требовался мужчина, возрастом примерно 20 лет, без опыта работы, с гибким графиком работы и с зарплатой примерно 4 000 рублей в сутки. Цыценко откликнулся на вакансию, после чего с ним связалось неустановленное лицо, которое в смс-сообщениях подробно описало его работу. Реализуя свой преступный умысел, в период с ноября 2022 года по декабрь 2022 года неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, осуществляли телефонные звонки жителям Волгограда, произвольно выбирая телефонные номера, и склоняли потерпевших к передаче денежных средств. Цыценко, в свою очередь, согласно отведенной ему роли, приезжал по адресу к потерпевшим и забирал деньги, после чего переводил их на указанные банковские счета. За работу Цыценко получал примерно 5 % от суммы, переданной потерпевшими, – установлено в ходе судебных разбирательств.

Сообщается, что злоумышленники использовали знаменитые уже уловки – представлялись сотрудниками правоохранительных органов, склоняя жертв назвать реквизиты банковских карт, либо родственниками, совершившими ДТП с пострадавшими.

К слову, сам Цыценко, являясь за деньгами к потерпевшим, предпочитал скрывать лицо за медицинской маской.

– Цыценко совершил два преступления, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ и ч. 2 ст. 159 УК РФ, в результате которых двум пожилым жительницам Волгограда был причинен материальный ущерб на общую сумму 561 000 рублей, – сообщают в Тракторозаводском суде. – При совершении третьего преступления, сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину после получения денежных средств в сумме 400 000 рублей.

Оперативное сопровождение при расследовании преступления осуществляло УФСБ по Волгоградской области и ГУ МВД по Волгоградской области. Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.

Напомним, на минувшей неделе ИА «Высота 102» сообщало о том, что жители Волгоградской области всего за пять дней передали телефонным мошенникам более 51 млн рублей. По данным правоохранителей, большинство таких преступлений совершается злоумышленниками с территории Украины.