В Волжском средь бела дня сгорел Mercedes









Автомобиль марки Mercedes сгорел сегодня, 10 сентября, в городе Волжском Волгоградской области, передает V102.RU. Как сообщили в ГУ МЧС России по региону, сообщение о возгорании авто вблизи девятиэтажного дома по улице Мира поступило в 15:59.

- В 16.09 пожар ликвидировали. Погибших и пострадавших нет. Причина устанавливается, - сообщили в ведомстве.

Фото из архива ИА «Высота 102»