В Волгограде пьяного водителя после ДТП задержали за непристойное предложение полицейскому

Полицейские задержали в Волгограде 59-летнего водителя автомобиля Škoda, который не только сел пьяным за руль, но и пытался дать взятку инспектору ГИБДД. Как сообщили V102.RU в региональном главке, накануне в полицию поступил сигнал о ДТП, которое совершил пьяный водитель.

Прибывший на место происшествия наряд ДПС задержал 59-летнего водителя Škoda, который совершил столкновение с автомобилем «Нива». В патрульной машине мужчина согласился пройти проверку на алкоголь и «дунул в трубку». Прибор показал 1,486 промилле при допустимом значении в 0,16.

Пока инспектор составлял протокол об административном правонарушении, водитель пытался вручить ему 5 тысяч рублей. Полицейский несколько раз указал, что этот поступок является уголовно наказуемым, настаивал на том, чтобы мужчина прекратил это делать и забрал свои деньги.

- Ну что ты за человек такой? - не унимался водитель, совершенно не собирая отказываться от своего предложения. В итоге настырного мужчину задержали оперативные сотрудники полиции.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (Покушение на мелкое взяточничество). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде до 1 года лишения свободы.

За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения ему грозит административная ответственность. Материалы в ближайшее время рассмотрит суд.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области







