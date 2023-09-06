В Волгограде пьяного водителя после ДТП задержали за непристойное предложение полицейскому

Расследования 06.09.2023 15:37
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06.09.2023 15:37
Полицейские задержали в Волгограде 59-летнего водителя автомобиля Škoda, который не только сел пьяным за руль, но и пытался дать взятку инспектору ГИБДД. Как сообщили V102.RU в региональном главке, накануне в полицию поступил сигнал о ДТП, которое совершил пьяный водитель.
Прибывший на место происшествия наряд ДПС задержал 59-летнего водителя Škoda, который совершил столкновение с автомобилем «Нива». В патрульной машине мужчина согласился пройти проверку на алкоголь и «дунул в трубку». Прибор показал 1,486 промилле при допустимом значении в 0,16.
Пока инспектор составлял протокол об административном правонарушении, водитель пытался вручить ему 5 тысяч рублей. Полицейский несколько раз указал, что этот поступок является уголовно наказуемым, настаивал на том, чтобы мужчина прекратил это делать и забрал свои деньги.
- Ну что ты за человек такой? - не унимался водитель, совершенно не собирая отказываться от своего предложения. В итоге настырного мужчину задержали оперативные сотрудники полиции.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (Покушение на мелкое взяточничество). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде до 1 года лишения свободы.
За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения ему грозит административная ответственность. Материалы в ближайшее время рассмотрит суд.
Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области
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