Депутатов Госдумы в Волгоградской области пересадят на отечественные автомобили

А вот депутаты Волгоградской областной думы пока медленно перестраивается в пользу выбора отечественных автомобилей. В рамках последней закупки регпарламент приобрел 2 российских «Москвича» и столько же иномарок Hyundai Solaris.
Общество 06.09.2023 10:10
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06.09.2023 10:10
Депутаты Госдумы от Волгоградской области во время работы на своих избирательных округах будут передвигаться только на автомобилях российского производства. Об этом заявил в своем телеграм-канале спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.
– Мы обсудили с руководителями фракций вопрос о закреплении в избирательных округах за депутатами только автомобилей, произведённых в нашей стране. Все поддержали такое решение. Планируем вынести этот вопрос на ближайшее заседание Совета Государственной думы, которое состоится 18 сентября, – написал Вячеслав Володин.
Спикер также поднял тему транспортного обслуживания депутатов Госдумы в Москве.
– Обсудили с Управлением делами Президента вопрос обеспечения Государственной думы служебным автотранспортом в городе Москве. Договорились, что по мере выбытия автомобилей замена будет происходить только на отечественные марки. Лидеры политических фракций поддержали и это решение. К его реализации мы уже приступили, – поделился председатель Госдумы РФ.
Такой подход, считает спикер Госдумы, поможет развитию отечественного автопрома. А бюджетные средства останутся в России.
– Начинать надо с себя, – обратился председатель Госдумы к своим коллегам.
А вот депутаты Волгоградской областной думы пока медленно перестраивается в пользу выбора отечественных автомобилей. В рамках последней закупки регпарламент приобрел 2 российских «Москвича» и столько же иномарок Hyundai Solaris.
А вот депутаты Волгоградской областной думы пока медленно перестраивается в пользу выбора отечественных автомобилей. В рамках последней закупки регпарламент приобрел 2 российских «Москвича» и столько же иномарок Hyundai Solaris.
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