В Волжском в массовом ДТП с автобусом пострадал один человек





Три легковушки и пассажирский автобус «Волгобас» столкнулись в городе Волжском Волгоградской области, пострадал один человек. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, авария произошла накануне вечером напротив дома №71 по ул. Ленина.

По предварительным данным, 24-летний водитель автомобиля «Лада Приора» не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с машиной Hyundai. После этого «Лада» совершила столкновение с мнивэном Mitsubishi Space Wagon, а затем и с автобусом «Волгобас».

В результате массовой аварии пострадал водитель автомобиля «Лада Приора». Его госпитализировали в больницу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области



