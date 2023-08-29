В Волжском в массовом ДТП с автобусом пострадал один человек

Происшествия 29.08.2023 10:11
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29.08.2023 10:11
Три легковушки и пассажирский автобус «Волгобас» столкнулись в городе Волжском Волгоградской области, пострадал один человек. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, авария произошла накануне вечером напротив дома №71 по ул. Ленина.
По предварительным данным, 24-летний водитель автомобиля «Лада Приора» не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с машиной Hyundai. После этого «Лада» совершила столкновение с мнивэном Mitsubishi Space Wagon, а затем и с автобусом «Волгобас».
В результате массовой аварии пострадал водитель автомобиля «Лада Приора». Его госпитализировали в больницу.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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