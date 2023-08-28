



В Волгограде «Концессии водоснабжения» сообщили ИА «Высота 102» о ликвидации аварии на сетях по улице Николая Отрады. По информации ресурсоснабжающей организации, уже к 19.30 работы были завершены.

– Технологическое нарушение на водоводе малого диаметра по адресу ул. Николая Отрады, 24а устранено, – сообщили в пресс-службе Концессий. – В настоящее время подача ресурса в дома абонентов возобновляется.

Сети, на которых проводились работы, не состоят на балансе «Концессий водоснабжения» и принадлежат сторонней организации. Тем не менее, организация провела работы по устранению течи в интересах волгоградцев.