Общество

Волгоградка отсудила у ООО «Оникс» полмиллиона за пробивший ей голову горшок

Общество 28.08.2023 11:06
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28.08.2023 11:06


В Волгограде суд встал на сторону местной жительницы, получившей тяжелую травму в результате падения глиняного горшка ей на голову. Как рассказали в Объединенной пресс-службе судов Волгоградской области, 19 августа 2021 года волгоградку доставили в больницу с улицы Баррикадной. Горшок, установлено судом, выпал из окна здания, собственником которого является ООО «Оникс».

– Женщина проходила по тротуару у дома №17 по ул. Баррикадной в  Волгограде, когда из окна ей на голову упал глиняный горшок. В результате пострадавшая получила травму головы, потеряла сознание и была доставлена в больницу, где находилась на лечении с диагнозом ЗЧМТ, перелом костей свода черепа справа, ушиб головного мозга средней степени тяжести, ушибы, ссадина мягких тканей головы, – озвучили в суде информацию. – В дальнейшем М.И. продолжала лечение дома, в связи с чем не могла работать и, соответственно, получать заработную плату. При этом ей за свой счет приходилось покупать лекарства, необходимые для лечения. 

Оправившись после травмы, жительница Волгограда подала в суд на собственника нежилого здания ООО «Оникс». Волгоградка просила взыскать с ответчика компенсацию морального вреда, утраченный заработок, расходы на лечение, а также убытки, которые были понесены ею на оплату юридических услуг. В организации, в свою очередь, каких-либо мер к возмещению вреда не предприняли, помощи не оказывали, извинения не принесли.

– Представитель ответчика с исковыми требованиями не согласился, при этом обстоятельства причинения М.И. травмы не оспаривал. Пояснил, что вина ответчика в причинении вреда здоровью истцу не установлена, в возбуждении уголовного дела отказано, при этом заявленная сумма компенсации морального вреда является завышенной, – сообщили в Объединенной пресс-службе судов. – В ходе рассмотрения дела было установлено, что именно собственник нежилого здания, расположенного по адресу: гор.Волгоград, ул.Баррикадная, 17, допустил ненадлежащее содержание своего имущества, что состоит в причинно-следственной связи с полученными телесными повреждениями и причиненным вредом здоровью истца.

В итоге  суд обязал ООО «Оникс» выплатить пострадавшей компенсацию морального вреда в размере 500 000 рублей, утраченный заработок в размере 22 804 рублей, расходы на лечение в размере 12 579 рублей. Решение суда в законную силу не вступило.

Сообщается, что волгоградка до сих пор вынуждена проходить лечение, испытывает постоянные головные боли, а на голове осталась вмятина после падения горшка. 

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