В Волгоградской области 17-летняя водитель протаранила столб

Происшествия 26.08.2023 10:45
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26.08.2023 10:45
Авария со столбом, в которой пострадал один человек, произошла в Суровикинском районе Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, наезд на разделительный столб совершила 17-летняя девушка, которая находилась за рулем «Лады Гранты» и не справилась с управлением.
ДТП произошло утром на 142 км автодороги «Волгоград – Каменск- Шахтинский». В результате пострадал 28-летний мужчина, который находился в машине в качестве пассажира. С места происшествия его доставили в больницу.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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