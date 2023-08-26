В Волгоградской области 17-летняя водитель протаранила столб





Авария со столбом, в которой пострадал один человек, произошла в Суровикинском районе Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, наезд на разделительный столб совершила 17-летняя девушка, которая находилась за рулем «Лады Гранты» и не справилась с управлением.

ДТП произошло утром на 142 км автодороги «Волгоград – Каменск- Шахтинский». В результате пострадал 28-летний мужчина, который находился в машине в качестве пассажира. С места происшествия его доставили в больницу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области



