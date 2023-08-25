Происшествия

Появилось видео жесткого ДТП с переворотом Kia Sportage в Волгограде

Происшествия 25.08.2023 15:55
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25.08.2023 15:55



Уличные камеры видеонаблюдения сняли момент столкновения автомобилей Kia Sportage и «Лада Гранта» в Ворошиловском районе Волгограда. Как сообщает V102.RU, от удара кроссовер перевернулся на бок. В результате ДТП, к счастью, никто не пострадал.


Как ранее сообщало информагентство, авария произошла сегодня, 25 августа, в 12:00 на пересечении улиц Рабоче-Крестьянская и Огарева. При повороте налево водитель кроссовера не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автомобилем «Лада Гранта».
Очевидцы происшествия помогли выбраться из салона водителю Kia Sportage. При падении иномарка завалилась на левый бок, в результате чего мужчина оказался заблокированным. 
Видео и фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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