В Волгограде Kia Sportage завалился на бок после столкновения с «Ладой»

В Ворошиловском районе Волгограда выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого автомобиль Kia Sportage перевернулся на бок. По предварительной информации ГУ МВД России по Волгоградской области, авария произошла по вине водителя иномарки.

– В 12.00 водитель Kia Sportage, двигаясь со стороны улицы Профсоюзной в сторону Баррикадной, на пересечении улиц Рабоче-Крестьянская и Огарева при повороте налево не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автомобилем «Лада Гранта», – сообщили в пресс-службе глава известную на этот час информацию.

Уточняется, что за рулем отечественной легковушки находилась женщина. Ни она, ни водитель иномарки не пострадали.

По информации очевидцев происшествия, первыми на помощь водителям пришли горожане. Волгоградцы помогли выбраться из салона водителю Kia Sportage. При падении иномарка завалилась на левый бок, в результате чего мужчина оказался заблокированным.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области