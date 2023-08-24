Происшествия

Накладной нарко-палец нашли у нервного пассажира иномарки в Волгограде

Происшествия 24.08.2023 16:29
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24.08.2023 16:29



В Волгограде инспекторы ДПС задержали 36-летнего местного жителя, который перевозил наркотики в искусственном пальце, сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону.


В Кировском районе полицейские остановили Volkswagen, но их внимание привлек не водитель, а пассажир, который сильно нервничал. В ходе досмотра мужчины в его ботинке был обнаружен накладной палец с сюрпризом. Внутри резинового изделия находился сверток с порошкообразным веществом. 
- Здесь какой-то палец со свертком. В свертке - вещество белого цвета, - констатирует на оперативном видео сотрудник полиции. Он также поясняет, что после снятия обуви палец оказался на пятке.
Экспертиза показала, что белое вещество - это синтетический наркотик N-метилэфедрон. 
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области



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