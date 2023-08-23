Две школы в Волгоградской области вошли в топ-20 лучших на юге России





Рейтинг лучших школ Волгоградской области и ЮФО по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы России за 2023 год, опубликовало рейтинговое агентство RAEX («РАЭКС-Аналитика»). Как сообщает V102.RU со ссылкой на исследование, в топ-20 лучших школ Южного федерального округа вошли только два общеобразовательных учреждения из Волгоградской области - это средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов № 30 имени Медведева С.Р. в Волжском (3-е место) и лицей №5 им. Ю.А.Гагарина в Волгограде (15-е место).

В региональном рейтинге этого года лидирует средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов № 30 имени Медведева С.Р. На втором месте - лицей №5 им. Ю.А.Гагарина, а замыкает тройку лучших школ - лицей №3 в Волгограде.

В топ-10 Волгоградской области также вошли лицей №1 (Волгоград), средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов №12 (Волжский), гимназия №1 (Волгоград), средняя школа №14 имени Героя Советского Союза Д.М. Карбышева (Волжский) и три волгоградские гимназии - №3, №17 и №7.



