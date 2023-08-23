Две школы в Волгоградской области вошли в топ-20 лучших на юге России

Общество 23.08.2023 19:01
0
23.08.2023 19:01
Рейтинг лучших школ Волгоградской области и ЮФО по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы России за 2023 год, опубликовало рейтинговое агентство RAEX («РАЭКС-Аналитика»). Как сообщает V102.RU со ссылкой на исследование, в топ-20 лучших школ Южного федерального округа вошли только два общеобразовательных учреждения из Волгоградской области - это средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов № 30 имени Медведева С.Р. в Волжском (3-е место) и лицей №5 им. Ю.А.Гагарина в Волгограде (15-е место).
В региональном рейтинге этого года лидирует средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов № 30 имени Медведева С.Р. На втором месте - лицей №5 им. Ю.А.Гагарина, а замыкает тройку лучших школ - лицей №3 в Волгограде.
В топ-10 Волгоградской области также вошли лицей №1 (Волгоград), средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов №12 (Волжский), гимназия №1 (Волгоград), средняя школа №14 имени Героя Советского Союза Д.М. Карбышева (Волжский) и три волгоградские гимназии - №3, №17 и №7.
В центре Волгограда за забором нареставрируют на 15 миллионов рублей23.08.2023 21:36
Общество 23.08.2023 21:36
В Волгограде 50 детей участников СВО получили подарки ко Дню знаний23.08.2023 19:51
Общество 23.08.2023 19:51
«Ей там не место»: чиновников вынуждают попрощаться с вечной свалкой на ул. Полины Осипенко23.08.2023 19:41
Общество 23.08.2023 19:41
Новые мусоровозы-компасы выйдут на уборку волгоградских дворов с плотной застройкой23.08.2023 14:51
Общество 23.08.2023 14:51
Бочаров возложил цветы к мемориалу жертвам ковровой бомбардировки Сталинграда23.08.2023 11:55
Общество 23.08.2023 11:55
Решающее заседание по делу о геноциде сталинградцев началось в Волгограде23.08.2023 10:10
Общество 23.08.2023 10:10
Бочаров 23 августа почтит память жертв чудовищной бомбардировки Сталинграда23.08.2023 09:04
Общество 23.08.2023 09:04
Под Волгоградом военные принудительно посадили БпЛА23.08.2023 08:53
Общество 23.08.2023 08:53
МЧС: в Волгоградской области за три месяца утонули 48 человек23.08.2023 07:41
Общество 23.08.2023 07:41
Во Фролово похоронили 25-летнего контрактника Александра Разумовского22.08.2023 21:43
Общество 22.08.2023 21:43
Всего хватает: торговая сеть в Волгограде показала полные закрома еды22.08.2023 21:04
Общество 22.08.2023 21:04
В Камышине на арбузном фестивале вводят сухой закон22.08.2023 17:20
Общество 22.08.2023 17:20
Половина предпринимателей ЮФО считают, что ситуация с бизнесом стала легче или не изменилась22.08.2023 17:04
Общество 22.08.2023 17:04
«Сколько можно нервы мотать?»: в Волгограде на конечной автобуса №109 собрались толпы дачников22.08.2023 16:25
Общество 22.08.2023 16:25
ЦГМС: в Волгоградской области из-за дождей до +28 понизится температура22.08.2023 16:24
Общество 22.08.2023 16:24