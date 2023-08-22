В Камышине на арбузном фестивале вводят сухой закон









Запрет на розничную продажу алкоголя вводится в городе Камышине Волгоградской области 26 и 27 августа, передает V102.RU. По информации администрации Камышина, ограничения будут действовать в период проведения XI Камышинского арбузного фестиваля и во время празднования Дня города.

В последние выходные августа Камышин отметит свой 355-ый день рождения.

В связи с проведением общественных мероприятий сухой закон будет действовать 26 августа на на ул. Советская в границах ул. Калинина - ул. Набережная с 09:00 до 10.10. А также в границах 7 мкр. (включая парк «Топольки», ул. Пролетарская, ул. Республиканская, до ул. Гоголя) с 10:00 до 21:00.

27 августа розничная продажа алкоголя будет запрещена на территории городского парка культуры и отдыха им. Комсомольцев-добровольцев с 16:00 до 19:00. На ул. Набережная в границах от ул. Гоголя до ул. Островского, ул. Островского в границах от ул. Набережная до ул. Стахановская, и от ул. Набережная до ул. Гагарина в границах от 7 мкр. до ул. Стахановская, включая дома № 1-5 по ул. Волгоградская с 19:00 до 22:05.



