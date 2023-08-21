В Волгоградской области на летний отдых детей потратили 617 млн рублей





Губернатор Волгоградской области 21 августа подвел итоги оздоровительной летней кампании на территории региона. По информации Андрея Бочарова, на отдых детей в этом году было потрачено более 617 миллионов рублей. В волгоградских лагерях отдохнули не только юные волгоградцы, но и дети из Донбасса и Новороссии.

– Более 86 тысяч детей и подростков охвачены организованным отдыхом, оздоровлением и дополнительными обучающими программами в летний период 2023 года, — сообщил в ходе оперативного совещания губернатор Волгоградской области, — на территории Волгоградской области в этом году был организован отдых и оздоровление для 700 детей из Донбасса и Новороссии.

По итогам совещания Андрей Бочаров озвучил следующие поручения: