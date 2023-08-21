Общество

Забивший до смерти годовалую дочь Владимир Сильчев в Волгограде получил 22 года строгача

Общество 21.08.2023 13:22
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21.08.2023 13:22


В Волгограде жителя Дубовского района Владимира Сильчева приговорили к длительному сроку лишения свободы за зверское убийство собственной годовалой дочери. Как сообщила ИА «Высота 102» официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области Дарья Буянова, за убийство ребенка и умышленное причинение вреда здоровью и угрозы убийством в отношении своей супруги Сильчев получил 22 года колонии строгого режима. 

Напомним, что причиной расправы над годовалой девочкой 17 июня 2022 года стал ее неуместный плач. Поздно вечером Сильчев избил супругу, когда ребенок еще спал, а затем стал угрожать убийством женщине. От шума общий ребенок семейной пары проснулась и расплакалась – из-за этого 25-летний на тот момент Сильчев принялся избивать дочь. 

Как ранее было озвучено на суде, проходившем с присяжными заседателями, он бросил ребенка на диван и с усилием сдавил девочке шею. Затем садист несколько раз ударил малышку головой о стену и избил ремнем. Согласно заключению экспертизы, Владимир Сильчев нанес девочке не менее 18 ударов по голове, как минимум 10 ударов в живот, а также 10 ударов по ягодицам. 

Мать девочки пыталась спасти ребенка, однако мужчина переключился на супругу и стал душить ее. В какой-то момент матери удалось сбежать и вызвать полицию. 

Уголовное дело о зверской бойне в Дубовском районе рассматривалось в Волгоградском областном суде. 

– Собранные первым отделом по расследованию особо важных дел регионального управления СКР доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 26-летнего жителя Дубовского района Волгоградской области, – сообщила ИА «Высота 102» Дарья Буянова. – Он признан виновным в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, в угрозе убийством, а также в убийстве малолетнего лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенном с особой жестокостью. 

Напомним также, что ранее на суде Сильчев не признал свою вину, пояснив, что руку своей сожительнице не ломал, убийством ей не угрожал, а смертельные телесные повреждения дочери якобы причинила мать ребенка. Однако же государственный обвинитель представила суду исчерпывающие доказательства причастности подсудимого к инкриминируемым деяниям. Вердиктом коллегии присяжных заседателей Волгоградского областного суда фигурант уголовного дела признан виновным по всем инкриминируемым составам преступлений и не заслуживающим снисхождения.

– Сегодня приговором Волгоградского областного суда виновному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 22 года с отбыванием в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев, – сообщила Дарья Буянова. 

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