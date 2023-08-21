В Волгограде простились с академиком РАН Александром Рулевым





Сегодня, 21 августа, в Волгограде простились с академиком Российской академии наук, доктором сельскохозяйственных наук и лауреатом правительственной премии в области науки и техники Александром Рулевым, передает V102.RU.

Как сообщили в Всероссийском научно-исследовательском институте орошаемого земледелия, где работал академик, их коллега скоропостижно скончался на 68-ом году жизни.

Александр Рулев более 30 лет своей жизни отдал научно-исследовательскому институту агролесомелиорации, где он работал на должностях младшего, старшего, ведущего, главного научного сотрудника, заведующего отделом, заместителя директора по научной работе. С декабря 2022 года он являлся главным научным сотрудником отдела земледелия и агроэкологии Всероссийского научно-исследовательского института орошаемого земледелия. Александр Рулев - автор более 250 научных работ. Его разработки по ландшафтно-экологической оценке, картографированию лесоаграрных ландшафтов, планированию лесомелиоративных мероприятий повышают точность и качество составления проектов противодеградационного обустройства земель на ландшафтной основе, обеспечивают высокую результативность лесомелиоративных работ.

Фото: ФГБУ «ВНИИОЗ»

Коллаж: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»



