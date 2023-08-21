РПН признал качественной воду в квартирах волгоградцев





О последних исследованиях питьевой воды в квартирах волгоградцев стало известно V102.RU. Соответствующие данные управление Роспотребнадзора по Волгоградской области предоставило информагентству в ответ на редакционный запрос. О последних исследованиях питьевой воды в квартирах волгоградцев стало известно V102.RU. Соответствующие данные управление Роспотребнадзора по Волгоградской области предоставило информагентству в ответ на редакционный запрос.

Так, пробы питьевой воды были отобраны 14 августа у потребителей на территории Волгограда, а также на объектах ООО «Концессии водоснабжения» в Тракторозаводском и Кировском районах. Так, пробы питьевой воды были отобраны 14 августа у потребителей на территории Волгограда, а также на объектах ООО «Концессии водоснабжения» в Тракторозаводском и Кировском районах.

– Анализы взяты на органолептические и микробиологические показатели, по результатам проведенных исследований несоответствия гигиеническим нормативам не выявлено, – говорится в ответе. – Анализы взяты на органолептические и микробиологические показатели, по результатам проведенных исследований несоответствия гигиеническим нормативам не выявлено, – говорится в ответе.

При этом в ведомстве отметили, что социально-гигиенический мониторинг качества питьевой воды проводится ежемесячно во всех районах Волгограда. Вода исследуется на микробиологические, санитарно-химические и паразитологические показатели. При этом в ведомстве отметили, что социально-гигиенический мониторинг качества питьевой воды проводится ежемесячно во всех районах Волгограда. Вода исследуется на микробиологические, санитарно-химические и паразитологические показатели.

Ранее V102.RU сообщало, что в связи с жалобами горожан на появление посторонних запахов и привкуса питьевой воды ведомство организовало выборочный отбор и исследование проб питьевой воды из водопроводных кранов во всех районах города. Было выявлено лишь превышение в 1,2-1,4 раза показателя цветность в анализах, отобранных на территории Центрального, Советского, Ворошиловского и Тракторозаводского районов. Ранее V102.RU сообщало, что в связи с жалобами горожан на появление посторонних запахов и привкуса питьевой воды ведомство организовало выборочный отбор и исследование проб питьевой воды из водопроводных кранов во всех районах города. Было выявлено лишь превышение в 1,2-1,4 раза показателя цветность в анализах, отобранных на территории Центрального, Советского, Ворошиловского и Тракторозаводского районов.

В пробах воды в Дзержинском, Кировском, Красноармейском, Краснооктябрьском районах данный показатель был в норме. В пробах воды в Дзержинском, Кировском, Красноармейском, Краснооктябрьском районах данный показатель был в норме.

При этом во всех пробах микробиологические показатели также были в норме, что подтверждает ее безопасность в эпидемиологическом отношении, подчеркнули в региональном управлении РПН. При этом во всех пробах микробиологические показатели также были в норме, что подтверждает ее безопасность в эпидемиологическом отношении, подчеркнули в региональном управлении РПН.



