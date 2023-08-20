Происшествия

В Волгоградской области снова вспыхнул пожар в Городищенском районе

Происшествия 20.08.2023 16:31
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20.08.2023 16:31


В Городищенском районе Волгоградской области, где накануне удалось справиться с крупным ландшафтным пожаром, снова на отдельных участках разгорается пламя. Как сообщают V102.RU очевидцы, вчерашний пожар в хуторе Донском снова набирает силу. 

В ГУ МЧС России по Волгоградской области на запрос журналистов «Высоты 102» пояснили, что из-за сильного ветра на локальных участках возможно возгорание. 

— На месте дежурят пожарно-спасательные расчеты. Ситуация находится под контролем. Угрозы населенным пунктам нет, — пояснили информагентству в спасательном ведомстве. 

Напомним, что накануне пожар в сосновом бору в Городищенском районе тушили 98 человек и 20 единиц техники. Подтвержденная площадь пожара составила пять гектаров. 

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