В Волгоградской области снова вспыхнул пожар в Городищенском районе

В Городищенском районе Волгоградской области, где накануне удалось справиться с крупным ландшафтным пожаром, снова на отдельных участках разгорается пламя. Как сообщают V102.RU очевидцы, вчерашний пожар в хуторе Донском снова набирает силу.

В ГУ МЧС России по Волгоградской области на запрос журналистов «Высоты 102» пояснили, что из-за сильного ветра на локальных участках возможно возгорание.

— На месте дежурят пожарно-спасательные расчеты. Ситуация находится под контролем. Угрозы населенным пунктам нет, — пояснили информагентству в спасательном ведомстве.

Напомним, что накануне пожар в сосновом бору в Городищенском районе тушили 98 человек и 20 единиц техники. Подтвержденная площадь пожара составила пять гектаров.

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