Волгоградцам назвали самые популярные месяцы для заключения брака

В Волгоградской области число браков превысило количество разводов. Как сообщает V102.RU, за первые шесть месяцев 2023 года органами ЗАГС было выдано 6946 свидетельств о заключении брака.

— В январе-июле 2023 года свидетельств о расторжении брака выдано всего 6043, — пояснили информагентству в комитете юстиции Волгоградской области. — По сравнению с 2022 годом в регионе фиксируется тенденция к увеличению браков и уменьшению разводов. Если за первые семь месяцев прошлого года число браков превышало количество разводов на 470 случаев, то в 2023-м эта разница составила уже 903 регистраций.

Отмечается, что наиболее популярными месяцами для вступления в брак у волгоградцев стали июль, август, сентябрь и октябрь. В июле 2023 года заключили брак 1 637 пар, что в 2,5 раза больше, чем в мае этого года. Реже всего влюбленные идут в ЗАГС в январе, феврале, марте и мае.

Фото: архив ИА «Высота 102»