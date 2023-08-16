Волгоградские селекционеры придумали разноцветные арбузы

Общество 16.08.2023 17:11
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16.08.2023 17:11
Над необычными сортами арбузом работают волгоградские селекционеры. Как сообщили V102.RU в комитете сельского хозяйства Волгоградской области, появление арбузов с белой, зеленой, желтой и оранжевой мякотью уже в ближайшее время может стать реальностью на Быковской селекционной опытной станции.
Но уже сейчас селекционерам есть, чем похвастаться. Так, в копилке ученых множество патентов на новые сорта, адаптированные к непростым климатическим условиям региона. Российским аграриям и покупателям уже хорошо известны арбузы «Синчевский», «Быковский 22», «Волжанин», «Холодок». В последние годы созданы два высокоурожайных гибрида раннего срока созревания «Дуэт» и «Темп». Выведены три ранних сорта — «Медунок», «Рубин», «Метеор»; один сорт среднего срока созревания «Малахит», отличающийся удлиненной формой плода с темной окраской.
В 2023 году получено авторское свидетельство на новый сорт арбуза «Тимоша» — он уже прошел испытание в полях Городищенского и Быковского районов. Растения обладают устойчивостью к болезням, хорошо переносят экстремальные температуры, при этом плоды отличаются высокими вкусовыми качествами. Такой же подход применяется и при выведении новых сортов дыни: в числе последних разработок — районированный сорт «Кассандра».
Всего волгоградские аграрии собрали уже около 17 тысяч тонн бахчевых культур. Несмотря на капризы погоды, это почти на 5% превышает показатель прошлого года за аналогичный период.
Фото администрации Волгоградской области
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