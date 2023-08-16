Волгоградские селекционеры придумали разноцветные арбузы

Над необычными сортами арбузом работают волгоградские селекционеры. Как сообщили V102.RU в комитете сельского хозяйства Волгоградской области, появление арбузов с белой, зеленой, желтой и оранжевой мякотью уже в ближайшее время может стать реальностью на Быковской селекционной опытной станции.

копилке ученых множество патентов на новые сорта, адаптированные к непростым климатическим условиям региона. Российским аграриям и покупателям уже хорошо известны арбузы «Синчевский», «Быковский 22», «Волжанин», «Холодок». В последние годы созданы два высокоурожайных гибрида раннего срока созревания «Дуэт» и «Темп». Выведены три ранних сорта — «Медунок», «Рубин», «Метеор»; один сорт среднего срока созревания «Малахит», отличающийся удлиненной формой плода с темной окраской.

Но уже сейчас селекционерам есть, чем похвастаться. Так, в