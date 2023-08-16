Вдове погибшего на Украине волгоградца передали орден Мужества

В Волгоградской области накануне семье погибшего в ходе специальной военной операции Александра Леонтьева передали госнаграду. Как сообщает V102.RU, орден Мужества получила вдова военнослужащего.

— Вечная память нашему земляку-герою. Он отдал жизнь за мир и безопасность нашей страны, выполняя воинский долг в ходе специальной операции российских войск. Это невосполнимая утрата. Мы навсегда сохраним память о его подвиге, — отметил глава Камышинского района Алексей Самсонов.

Известно, что нашему земляку было всего 35 лет. Александр Леонтьев родился в селе Щербаковка Воднобуерачного сельского поселения.

Фото и коллаж: Александр Леонтьев/ok.ru, Павел Мирошкин ИА «Высота 102

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