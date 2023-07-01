Под Волгоградом вдове мобилизованного Евгения Малькова вручили Орден мужества

Фото телеграм-канала Андрея Денисова
Общество 01.07.2023 21:34
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01.07.2023 21:34
Фото телеграм-канала Андрея Денисова
Вдове погибшего на СВО Евгения Малькова Марии передали Орден мужества. Об этом сообщил в своем телеграмм-канале глава Ленинского района Волгоградской области Андрей Денисов.Евгений Мальков родился и вырос в посёлке Коммунар. Срочную службу проходил в стрелковых войсках. 22 сентября 2022 года был мобилизован в зону СВО. Выполняя боевые задачи, погиб 5 марта 2023 года. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга, рядовой Евгений Мальков удостоен ордена Мужества (посмертно) в начале апреля Указом Президента РФ.
Фото телеграм-канала Андрея Денисова
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