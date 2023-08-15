Общество 15.08.2023 12:06
0
15.08.2023 12:06
В Волгограде администрацию города обязали перенести с 2026-го на 2023 год срок расселения аварийного дома №61 по улице Кузнецова в Краснооктябрьском районе. Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, такое решение принял Краснооктябрьский районный суд по иску надзорного ведомства.
В прокуратуру пожаловались жители трехэтажки, которую признали аварийной в 2020 году, установив срок расселения до 31 декабря 2026 года. Люди считают, что жить в этом многоквартирном доме опасно, о чем и написали в прокуратуру. Проверка показала, что их опасения не напрасны.
- Ненадлежащее техническое состояние несущих конструкций многоквартирного жилого дома создает опасность обрушения и представляет угрозу жизни и здоровью 146 жильцов, среди которых 30 граждан - инвалиды и пенсионеры, - сообщила Черединина.
Надзорный орган обратился в суд с иском с целью предотвращения чрезвычайной ситуации. Требование прокурора было удовлетворено.
Краснооктябрьский районный суд признал незаконными действий администрации Волгограда, выразившихся в установлении срока переселения граждан указанного многоквартирного жилого дома до декабря 2026 года. На мэрию возложена обязанность внести изменения в муниципальную программу «Жилище» в части установления разумного срока такого переселения, но не позднее 31 декабря 2023 года.
Решение суда в законную силу еще не вступило.
Согласно открытым данным, трехэтажный многоквартирный дома №61 по ул. Кузнецова был построен в 1958 году. Это кирпичный дом с деревянными перекрытиями. В нем расположено 50 квартир.
Фото из архива ИА «Высота 102»
«Ситиматик-Волгоград» выставлял инвалиду счета за «мертвые души»15.08.2023 14:08
Общество 15.08.2023 14:08
В Волгограде восстановили легендарную надпись «Отст(р)оим тебя родной Сталинград!»15.08.2023 13:42
Общество 15.08.2023 13:42
В Волгограде резко вырос спрос на репетиторов по русскому и литературе15.08.2023 11:47
Общество 15.08.2023 11:47
Соревноваться, чтобы спасти: в Котельниково стартовали состязания вспомогательных горноспасательных команд15.08.2023 11:12
Общество 15.08.2023 11:12
Волгоградский губернатор Бочаров выразил соболезнования в связи с трагедией в Дагестане15.08.2023 11:02
Общество 15.08.2023 11:02
Суд в Волжском проверили кинологи с собаками15.08.2023 10:14
Общество 15.08.2023 10:14
РПН: клещи стали реже нападать на волгоградцев15.08.2023 10:10
Общество 15.08.2023 10:10
«Давайте реализуем мечту»: Бочаров призвал модернизировать больницу № 4 Волгограда15.08.2023 09:52
Общество 15.08.2023 09:52
В Волгограде траты на сборы ребенка в школу выросли на 11%15.08.2023 09:10
Общество 15.08.2023 09:10
Публикацией «Высоты 102» о волгоградском инвалиде-колясочнике заинтересовался глава СКР14.08.2023 21:18
Общество 14.08.2023 21:18
Жителям трех районов Волгограда отключат горячую воду во второй половине августа: список адресов14.08.2023 20:30
Общество 14.08.2023 20:30
В Волгоградской области среди новых судей оказался ветеран войны14.08.2023 19:35
Общество 14.08.2023 19:35
В Волжском после поломки вновь запустят паром по Ахтубе14.08.2023 18:36
Общество 14.08.2023 18:36
В Волгоградской области 12 дней ищут пропавшего ставропольца14.08.2023 16:57
Общество 14.08.2023 16:57
В облздраве назвали фейками информацию о платных медосмотрах перед школьной физрой14.08.2023 16:56
Общество 14.08.2023 16:56