



В Волгограде администрацию города обязали перенести с 2026-го на 2023 год срок расселения аварийного дома №61 по улице Кузнецова в Краснооктябрьском районе. Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, такое решение принял Краснооктябрьский районный суд по иску надзорного ведомства.

В прокуратуру пожаловались жители трехэтажки, которую признали аварийной в 2020 году, установив срок расселения до 31 декабря 2026 года. Люди считают, что жить в этом многоквартирном доме опасно, о чем и написали в прокуратуру. Проверка показала, что их опасения не напрасны.

- Ненадлежащее техническое состояние несущих конструкций многоквартирного жилого дома создает опасность обрушения и представляет угрозу жизни и здоровью 146 жильцов, среди которых 30 граждан - инвалиды и пенсионеры, - сообщила Черединина.

Надзорный орган обратился в суд с иском с целью предотвращения чрезвычайной ситуации. Требование прокурора было удовлетворено.

Краснооктябрьский районный суд признал незаконными действий администрации Волгограда, выразившихся в установлении срока переселения граждан указанного многоквартирного жилого дома до декабря 2026 года. На мэрию возложена обязанность внести изменения в муниципальную программу «Жилище» в части установления разумного срока такого переселения, но не позднее 31 декабря 2023 года.

Решение суда в законную силу еще не вступило.

Согласно открытым данным, трехэтажный многоквартирный дома №61 по ул. Кузнецова был построен в 1958 году. Это кирпичный дом с деревянными перекрытиями. В нем расположено 50 квартир.

Фото из архива ИА «Высота 102»