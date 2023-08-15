В Волгограде траты на сборы ребенка в школу выросли на 11%

Общество 15.08.2023 09:10
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15.08.2023 09:10
В Волгограде прирост средних расходов на подготовку детей к школе за год составил 11%. В этом году родители школьников потратили в среднем 11 300 руб. на одежду, обувь, спортивную форму, канцелярские принадлежности и рюкзак. Тогда как в прошлом году траты волгоградских родителей были меньше— 10 200 руб., в 2021 — 9 000 руб., в 2020 и 2019 годах — 7 700 и 7 300 руб. соответственно. Такие данные, передает V102.RU, сообщила компания SuperJob по итогам опроса жителей города-миллионника.
Средние расходы на подготовку детей к школе наиболее заметно выросли в Казани и Екатеринбурге — плюс по 13% к прошлом году. В Воронеже, как и в Волгограде, подготовка к учебному году стоит на 11% дороже, чем год назад. Но больше всего расходов на эти цели – у жителей Москвы и Санкт-Петербурга. Москвичи и питерцы потратили на школьников 15 и 13700 рублей соответственно.
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