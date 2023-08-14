Происшествия

«Сначала был хлопок, а потом все полыхнуло»: в Волгограде сгорел дом многодетной семьи

Происшествия 14.08.2023 14:43
0
14.08.2023 14:43


Многодетная семья Карповых лишилась дома, где проживали восемь человек. Как рассказала ИА «Высота 102»  мама троих детей Юлия, трагедия произошла 11 августа в поселке Горьковский Советского района Волгограда. 

– Мы жили в доме на улице Степная, 30 – я, трое детишек, 11, 5 и 1 год и 11 месяцев, муж, свекр, свекровь и брат мужа, – говорит Юлия. – В тот день супруг пришел с работы, мы поужинали, это было где-то в шестом часу вечера. И вдруг мы услышали громкий хлопок. Выглянули – а из гаража уже вырывается пламя. 


Юлия помнит только, что схватила детей и, в чем была, через окно выбралась наружу, побежав к соседскому забору. 

– Я пыталась дозвониться до 112, но там долго было занято, когда, наконец, это удалось сделать, я оставила детей у соседей и с мужем мы вместе пытались тушить огонь, – с содроганием вспоминает многодетная мама. – Но у нас в поселке вечером совсем слабый напор воды, из шланга еле лилось. Потом на помощь прибежали соседи. Тушили, как могли, но все в итоге сгорело. Муж надышался дымом, но от больницы отказался – он не мог нас бросить одних.


По словам Юлии, пожарные машины приехали только через 30-40 минут – пожарную часть, которая раньше располагалась в Горьковском, закрыли несколько лет назад. К этому времени уже вовсю полыхали гараж, «ГАЗель» и одноэтажный дом с пристройкой. 


К счастью, огонь не перекинулся на строящийся дом, куда большая семья планировала переехать после завершения стройки. 

– Там пока только стены и крыша, жить там нельзя – есть электричество, но нет воды и, самое главное, не подведен газ, – говорит Юлия. – Поэтому мы там не перезимуем. Перед пожаром мы просили, чтобы строящийся дом включили в программу догазификации. Но нам отказали. А на газификацию нужны огромные деньги и время. Да и в доме надо много что еще достроить и доделать. До зимы мы просто не успеем. 


По словам Юлии, на беду большой семьи откликнулись и жители поселка, и члены общественной организации «Многодетный Волгоград». 

– Спасибо всем, кто нам помог, привезли нам одежду для детей, – благодарит многодетная мама. – Но самое главное, что нам сейчас нужно – это помощь в газификации дома. 


По предварительным данным, причиной пожара, который уничтожил дом семьи Карповых, стало короткое замыкание в электропроводке в гараже. 

Те, кто захочет помочь Карповым, могут связаться с Юлией по телефону: 8-917-335-96-67.

Редакция также выражает надежду, что на проблему семьи Карповых и особенно на необходимость газификации дома для многодетной семьи обратят внимание местные чиновники. 

Фото: семьи Карповых


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
14.08.2023 11:58
Происшествия 14.08.2023 11:58
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.08.2023 11:24
Происшествия 14.08.2023 11:24
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.08.2023 10:35
Происшествия 14.08.2023 10:35
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.08.2023 10:08
Происшествия 14.08.2023 10:08
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.08.2023 09:05
Происшествия 14.08.2023 09:05
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.08.2023 15:07
Происшествия 13.08.2023 15:07
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.08.2023 12:21
Происшествия 13.08.2023 12:21
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.08.2023 11:02
Происшествия 13.08.2023 11:02
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.08.2023 10:38
Происшествия 13.08.2023 10:38
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.08.2023 21:12
Происшествия 12.08.2023 21:12
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.08.2023 20:52
Происшествия 12.08.2023 20:52
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.08.2023 18:46
Происшествия 12.08.2023 18:46
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.08.2023 11:25
Происшествия 12.08.2023 11:25
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.08.2023 10:57
Происшествия 12.08.2023 10:57
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.08.2023 10:20
Происшествия 12.08.2023 10:20
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:29
Зарезавшего пассажира 20-летнего лодочника отправили в СИЗО в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:57
В Волгоградской области 12 дней ищут пропавшего ставропольцаСмотреть фотографии
16:56
В облздраве назвали фейками информацию о платных медосмотрах перед школьной физройСмотреть фотографии
16:09
В Волгоградской области в ближайшие три дня резко похолодаетСмотреть фотографии
14:53
Неизвестные вежливые люди взялись за свалку у ЖК «Счастье» в Волгограде: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
14:43
«Сначала был хлопок, а потом все полыхнуло»: в Волгограде сгорел дом многодетной семьиСмотреть фотографии
14:36
Не угадали: в Волгограде арбитраж внес в черный список еще одного поставщикаСмотреть фотографии
13:45
Банк Уралсиб запустил для бизнеса сервис оплаты онлайн-покупок через Mir PayСмотреть фотографии
13:27
В Волгограде 20-летний лодочник зарезал мужчину из-за конфликтаСмотреть фотографии
13:09
В Волгограде осудили владелицу игрового клуба за покалечившегося ребенкаСмотреть фотографии
13:06
МВД: под Волгоградом на химпроизводстве «импортозамещали» стиральный порошок известных брендовСмотреть фотографииCмотреть видео
12:29
Сергей Попков назначен главным тренером волгоградского «Ротора»Смотреть фотографии
11:58
Под Волгоградом «Лада» протаранила Mitsubishi: двое погибли, пятеро в больницеСмотреть фотографии
11:57
На стадионе волгоградского спорткомплекса прошел межзаводской турнир по мини-футболуСмотреть фотографии
11:30
В Волгограде 15-летняя девочка вонзила нож в 42-летнюю тетюСмотреть фотографии
11:24
Под Волгоградом потопом после ливня чуть не смыло дорогу: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
11:23
Жителям Волгоградской области напомнили правила безопасного поведения вблизи железной дорогиСмотреть фотографии
11:21
«Нарушителей наказывать»: Бочаров озадачил УФАС и прокуратуру ценами на школьные товарыСмотреть фотографии
10:35
Супруги из Волгоградской области погибли в ДТП под ТамбовомСмотреть фотографии
10:08
На юге Волгограда 2-летний ребенок выпал из окнаСмотреть фотографии
09:15
Волгоградец стал лауреатом общественной премии имени Н.К. БайбаковаСмотреть фотографии
09:05
Под Волгоградом сгорела «Волга» после наезда на газовую трубуСмотреть фотографии
08:46
Облачная АТС от билайн бизнес растёт в два раза быстрее рынка — за счёт чего это происходитСмотреть фотографии
07:59
В Волгоградской области 66 жителей переболели в 2023 году коклюшемСмотреть фотографии
21:59
Волгоградский «Ротор» проиграл «Краснодару-2» и опустился на дно таблицыСмотреть фотографии
21:45
Гандболистки «Динамо-Синара» презентовали игровую форму с логотипом V102.RUСмотреть фотографии
21:18
Список отключений горячей воды в Волгограде с 14 августаСмотреть фотографии
20:08
Инвалид-колясочник в Волгограде стал узником многоэтажки из-за «вытягивающих» энергию павильоновСмотреть фотографии
19:46
Электрички развезут болельщиков после футбола в Волгограде 13 августаСмотреть фотографии
18:35
Льготы по оплате ЖКУ и взносов на капремонт имеют 239 тысяч волгоградцевСмотреть фотографии
 