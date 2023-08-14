«Сначала был хлопок, а потом все полыхнуло»: в Волгограде сгорел дом многодетной семьи

Многодетная семья Карповых лишилась дома, где проживали восемь человек. Как рассказала ИА «Высота 102» мама троих детей Юлия, трагедия произошла 11 августа в поселке Горьковский Советского района Волгограда.

– Мы жили в доме на улице Степная, 30 – я, трое детишек, 11, 5 и 1 год и 11 месяцев, муж, свекр, свекровь и брат мужа, – говорит Юлия. – В тот день супруг пришел с работы, мы поужинали, это было где-то в шестом часу вечера. И вдруг мы услышали громкий хлопок. Выглянули – а из гаража уже вырывается пламя.





Юлия помнит только, что схватила детей и, в чем была, через окно выбралась наружу, побежав к соседскому забору.

– Я пыталась дозвониться до 112, но там долго было занято, когда, наконец, это удалось сделать, я оставила детей у соседей и с мужем мы вместе пытались тушить огонь, – с содроганием вспоминает многодетная мама. – Но у нас в поселке вечером совсем слабый напор воды, из шланга еле лилось. Потом на помощь прибежали соседи. Тушили, как могли, но все в итоге сгорело. Муж надышался дымом, но от больницы отказался – он не мог нас бросить одних.





По словам Юлии, пожарные машины приехали только через 30-40 минут – пожарную часть, которая раньше располагалась в Горьковском, закрыли несколько лет назад. К этому времени уже вовсю полыхали гараж, «ГАЗель» и одноэтажный дом с пристройкой.





К счастью, огонь не перекинулся на строящийся дом, куда большая семья планировала переехать после завершения стройки.

– Там пока только стены и крыша, жить там нельзя – есть электричество, но нет воды и, самое главное, не подведен газ, – говорит Юлия. – Поэтому мы там не перезимуем. Перед пожаром мы просили, чтобы строящийся дом включили в программу догазификации. Но нам отказали. А на газификацию нужны огромные деньги и время. Да и в доме надо много что еще достроить и доделать. До зимы мы просто не успеем.





По словам Юлии, на беду большой семьи откликнулись и жители поселка, и члены общественной организации «Многодетный Волгоград».

– Спасибо всем, кто нам помог, привезли нам одежду для детей, – благодарит многодетная мама. – Но самое главное, что нам сейчас нужно – это помощь в газификации дома.





По предварительным данным, причиной пожара, который уничтожил дом семьи Карповых, стало короткое замыкание в электропроводке в гараже.

Те, кто захочет помочь Карповым, могут связаться с Юлией по телефону: 8-917-335-96-67.

Редакция также выражает надежду, что на проблему семьи Карповых и особенно на необходимость газификации дома для многодетной семьи обратят внимание местные чиновники.

Фото: семьи Карповых