Губернатор Волгоградской области оперативное совещание 14 августа посвятил предстоящему началу нового учебного года. По информации Андрея Бочарова, за школьные парты 1 сентября в регионе сядут 260 тысяч детей и подростков – 26 тысяч детей пойдут в первый класс, еще более 117 тысяч юношей и девушек будут обучаться в колледжах, техникумах и вузах. В преддверии нового учебного года глава региона поставил задачи перед профильными органами. Прокуратуре и УФАС Андрей Бочаров поручил взять на контроль цены на школьные товары.
– В учебных учреждениях завершаются плановые работы по замене оконных блоков, ремонту кровель, по дополнительному освещению учебных кабинетов, приведению в порядок пришкольных территорий, ремонту спортивных залов и спортплощадок. Также проводится необходимый текущий ремонт. Все образовательные заведения Волгоградской области признаны готовыми к новому 2023/24 учебному году, – сообщил участниками совещания губернатор Волгоградской области.
В числе задач, поставленных Андреем Бочаровым, – обеспечение комплексной безопасности в образовательных учреждениях, проведение линеек во всех школах региона:
- завершить плановые работы в образовательных учреждениях Волгоградской области к 1 сентября. Обеспечить полную готовность региональной системы образования к новому учебному году;
- взять на отдельный контроль вопросы розничного ценообразования на товары, связанные с подготовкой детей и подростков к школе с целью недопущения необоснованного роста цен. В отношении нарушителей принимать все необходимые меры в рамках действующего законодательства;
- обращать особое внимание на обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений и прилегающих территорий, отдельное внимание уделять антитеррористической защищенности;
- совместно с Советом ректоров Волгоградской области обеспечить координацию подготовки высших учебных заведений, работающих на территории Волгоградской области;
- представить доклад о готовности системы образования Волгоградской области к началу нового учебного года