



Губернатор Волгоградской области оперативное совещание 14 августа посвятил предстоящему началу нового учебного года. По информации Андрея Бочарова, за школьные парты 1 сентября в регионе сядут 260 тысяч детей и подростков – 26 тысяч детей пойдут в первый класс, еще более 117 тысяч юношей и девушек будут обучаться в колледжах, техникумах и вузах. В преддверии нового учебного года глава региона поставил задачи перед профильными органами. Прокуратуре и УФАС Андрей Бочаров поручил взять на контроль цены на школьные товары.

– В учебных учреждениях завершаются плановые работы по замене оконных блоков, ремонту кровель, по дополнительному освещению учебных кабинетов, приведению в порядок пришкольных территорий, ремонту спортивных залов и спортплощадок. Также проводится необходимый текущий ремонт. Все образовательные заведения Волгоградской области признаны готовыми к новому 2023/24 учебному году, – сообщил участниками совещания губернатор Волгоградской области.

В числе задач, поставленных Андреем Бочаровым, – обеспечение комплексной безопасности в образовательных учреждениях, проведение линеек во всех школах региона: