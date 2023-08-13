Общество

Льготы по оплате ЖКУ и взносов на капремонт имеют 239 тысяч волгоградцев

Общество 13.08.2023 18:35
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13.08.2023 18:35


В Волгоградской области почти 239 тысяч жителей, которые признаны льготниками, получают компенсацию на оплату жилищно-коммунальных услуг. Как сообщили V102.RU в облкомсоцзащиты, в регионе 50% затрат на ЖКУ компенсируют ветеранам труда и боевых действий, инвалидам I и II группы, жертвам политических репрессий, ликвидаторам последствий аварии на Чернобыльской АЭС и труженикам тыла.  
Кроме того, с 2020 года в Волгоградской области от уплаты взносов на капитальный ремонт освобождены одинокие пожилые граждане старше 80 лет. 50% расходов ежемесячно возмещают гражданам старше 70 лет, если они проживают одни или с пенсионерами, инвалидами I и II групп. В общей сложности льготниками по взносам на капремонт в регионе являются более 34 тысяч одиноких пенсионеров.
Оформить компенсацию можно, обратившись в центр социальной защиты или МФЦ по месту жительства. Перерасчет выплаты происходит ежегодно.

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