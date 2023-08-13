Волгоградский фермер за 41 день вырастил тыкву-рекордсменку

Общество 13.08.2023 14:31
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13.08.2023 14:31
Гигантскую тыкву весом 220 килограммов вырастил на своем огороде житель Среднеахтубинского района Волгоградской области Юрий Яковлев. Как сообщает МТВ.ОНЛАЙН, фермер побил свой личный рекорд 2022 года. Тогда ему удалось вырастить тыкву весом 217 килограммов.
В этом году, чтобы измерить огромный овощ его потребовалось порезать и взвесить по частям. Журналистам фермер рассказал, что растил тыкву 41 день в теплице. Плод срезали, когда стало понятно, что больше он не вырастет.
Фото: МТВ.ОНЛАЙН
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