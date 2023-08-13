МЧС: ливни с грозами и штормовой ветер надвигаются на Волгоградскую область

Общество 13.08.2023 07:48
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13.08.2023 07:48
Штормовое предупреждение о грозовом шторме, который ожидается в Волгоградской области в ближайшие часы, объявило утром в воскресенье, 13 августа, региональное управление МЧС России, передает V102.RU.
- До конца суток 13 августа в отдельных районах Волгоградской области ожидается комплекс метеорологических явлений: сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-25 м/с, - говорится в сообщении.
Оперативное ведомство предупреждает, что при непогоде возможны повреждения линий электропередач, падение деревьев, повреждения крыш зданий, широкоформатных рекламных конструкций, а также ветхих и слабо укрепленных конструкций. Это может привести к затору на дорогах, повреждению автотранспорта и высотной строительной техники, травмированию людей.
При возникновении чрезвычайной ситуации звоните по телефону «101».
Отметим, что штормовое предупреждение МЧС объявляло и ранее, однако раскаленный от жары Волгоград ливни и грозы обходили стороной.
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