МЧС: ливни с грозами и штормовой ветер надвигаются на Волгоградскую область





Штормовое предупреждение о грозовом шторме, который ожидается в Волгоградской области в ближайшие часы, объявило утром в воскресенье, 13 августа, региональное управление МЧС России, передает V102.RU.

- До конца суток 13 августа в отдельных районах Волгоградской области ожидается комплекс метеорологических явлений: сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-25 м/с, - говорится в сообщении.

Оперативное ведомство предупреждает, что при непогоде возможны повреждения линий электропередач, падение деревьев, повреждения крыш зданий, широкоформатных рекламных конструкций, а также ветхих и слабо укрепленных конструкций. Это может привести к затору на дорогах, повреждению автотранспорта и высотной строительной техники, травмированию людей.

При возникновении чрезвычайной ситуации звоните по телефону «101».

Отметим, что штормовое предупреждение МЧС объявляло и ранее, однако раскаленный от жары Волгоград ливни и грозы обходили стороной.