Колонна из тысячи байков проехала по Волгограду

Фото читателей V102.RU
Общество 12.08.2023 17:33
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12.08.2023 17:33
Фото читателей V102.RU
Волгоградцы запечатлели колонну байкеров, которые проехали по Волгограду. Как сообщает V102.RU, по подсчетам очевидцев, по улицам промчались более тысячи мотоциклистов, безопасность которых обеспечивали патрули госавтоинспекции.- Ехали со стороны железнодорожного вокзала, движение было перекрыто, - делятся волгоградцы.
Напомним, как ранее сообщало V102.RU, в Волгограде сегодня состоится байк-шоу. Колонна байкеров несколько часов назад выдвинулась от тракторного завода к фонтану «Детский хоровод». Вечером, в 20-00 ч., «Ночные волки» проведут главное мероприятие шоу около музея-панорамы «Сталинградская битва».
Фото читателей V102.RU
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