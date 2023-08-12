В Волгограде 12 августа усилят общественный транспорт из-за байк-шоу

Последние в этот день рейсы троллейбусов №№ 8а, 10а, 9 и 15а отправятся из центра города в 22.30.
Последние рейсы от остановки «Детский центр» отправятся:
№2 в 23-41,
№4 в 23-37,
№1 в 23-02,
№10 в 23-36.
Отправление автобусов от железнодорожного вокзала в вечернее время:
№2 в 20-20, 20-45, 21-10, 21-40, 22-05, 22-40;
№6э в 20-20, 20-45, 21-15, 21-50;
№21 в 20-24, 20-36, 20-48, 21-00, 21-12, 21-24, 21-36, 21-48, 22-00, 22-15, 22-24, 22-36, 22-48, 23-00, 23-12;
№ 88э в 20-30, 21-30.
Отправление автобуса №35 от Речпорта вечером: 20-28, 20-43, 20-58, 21-13, 21-33,21-53, 22-13, 22-33, 22-53, 23-13.
Отправление автобуса №55 от Детского центра в вечернее время: 20-26, 20-38, 20-50, 21-05, 21-20, 21-35, 21-50, 22-05, 22-20, 22-35, 22-50, 23-05, 23-20, 23-35.
Напомним, на ряде участков улично-дорожной сети Волгограда уже введен пешеходный режим, а также ограничена остановка и стоянка транспортных средств. В связи с этим организаторы мероприятий призывают гостей воспользоваться вместо личного транспорта общественным.