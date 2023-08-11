Центр Волгограда перекрыли из-за подготовки к байк-шоу «Ночных волков»

В Центральном районе Волгограда ограничили движение, остановку и стоянку автомобилей на дороге по улице Советской в границах улиц Наумова и 13-й Гвардейской. Как сообщает V102.RU со ссылкой на мэрии города-героя, ограничительные меры действуют с 10 августа до 22.00 12 августа в связи с подготовкой к проведению байк-шоу у музея-панорамы «Сталинградская битва».

— Ограничительные меры вводятся в целях обеспечения безопасности дорожного движения при подготовке и проведении массового мероприятия, — пояснили в городской администрации.

ИА «Высота 102» публикует дату, время и место перекрытий:

12 августа с 07.00 до 15.00 будет ограничено движение транспорта на площади Дзержинского в Тракторозаводском районе

12 августа с 07.00 до 17.30 перекроют доступ автолюбителям к дороге по улице Гоголя от улицы Мира до улицы Коммунистической, к дороге по улице Коммунистической от улицы Володарского и улицы Порт-Саида, а также на парковку у Привокзальной площади в Центральном районе

12 августа с 07.00 до 22.00 автомобили не пустят на улицу Советскую (в границах от улицы Пражской до улицы Гагарина), улицу Наумова, улицу 13-й Гвардейской (в границах от проспекта имени В. И. Ленина до улицы Чуйкова), улицу Чуйкова (в границах от улицы Родимцева до 13-й Гвардейской и от улицы Наумова до улицы Пражской) в Центральном районе

12 августа с 17.00 до 19.00 отменят запрет на остановку и стоянку транспорта на крайней правой полосе дороги по проспекту имени В. И. Ленина от Мамаева кургана до здания № 59М по проспекту имени В. И. Ленина по направлению движения в южную часть города

Напомним, что 12 августа всероссийский мотоклуб «Ночные Волки» покажет в Волгограде программу «Ангелы Победы». Мероприятие приурочено к 80-летию Победы под Сталинградом.

Фото: архив ИА «Высота 102»

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