В центре Волгограда после ДТП с перевертышем запустили троллейбусы

В Центральном районе Волгограда восстановлено движение троллейбусов №№ 8К и 9 после аварии с перевернувшейся на крышу иномаркой Toyota Camry. Как ранее сообщало V102.RU, ДТП произошло около 17.00.

— Троллейбусное сообщение восстановлено в полном объеме с 19.34. Перерыв в движении возник с 17.20, — пояснили информагентству в мэрии Волгограда.

Напомним, что по информации ГУ МВД России по Волгоградской области, в результате аварии пострадал один человек.

Фото: ИА «Высота 102»

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