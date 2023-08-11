В центре Волгограда после ДТП с перевертышем запустили троллейбусы

В Центральном районе Волгограда восстановлено движение троллейбусов №№ 8К и 9 после аварии с перевернувшейся на крышу иномаркой Toyota Camry. Как ранее сообщало V102.RU, ДТП произошло около 17.00.
— Троллейбусное сообщение восстановлено в полном объеме с 19.34. Перерыв в движении возник с 17.20, — пояснили информагентству в мэрии Волгограда.
Напомним, что по информации ГУ МВД России по Волгоградской области, в результате аварии пострадал один человек.
Фото: ИА «Высота 102»
Читайте также:
Из-за ДТП в центре Волгограда остановилось движение троллейбусов №№ 8К и 9
«Троллейбусы высаживают пассажиров»: в Волгограде на пл. Ленина Toyota перевернулась на крышу