



В Волгоградской области до 2 сентября продлили запрет на посещение лесов гражданами и въезд в них автомобилей. По информации облкомприроды, данная мера обусловлена установившейся в регионе экстремальной жарой.

Напомним, о намерении чиновников продлить запрет на посещение лесов ИА «Высота 102» сообщало еще 1 августа. Тогда профильный комитет обладминистрации подготовил приказ о продлении ранее введенных ограничений.

Помимо пребывания граждан и въезда в леса транспорта, также запрещается проведение различных работ, которые не связаны с лесохозяйственной деятельностью.

Также напомним, что в Волгоградской области с 5 июля введен особый противопожарный режим, в период действия которого сумма наложенного штрафа возрастает вдвое. Так, за нарушение требований особого противопожарное режима налагается штраф: на граждан — от 2 до 4 тысяч рублей, на должностных лиц — от 15 до 30 тысяч рублей, на юридических лиц — от 40 до 60 тысяч рублей.