Морг под Волгоградом ускорил выдачу покойников из-за поломки холодильников





В городе Новоаннинский Волгоградской области уже неделю пытаются починить вышедшее из строя холодильное оборудование в местном морге. Об этом, как передает V102.RU, сообщают в социальных сетях местные жители, знакомые с ситуацией.

По их словам, тела покойных при такой жаре быстро портятся и «случаи такие уже были».

В ГБУЗ «Волгоградское областное бюро судебно-медицинской экспертизы», чье отделение работает в городе Новоаннинский, отказались от комментариев, посоветовав обращаться в комитет здравоохранения Волгоградской области. В облздраве подтвердили поломку холодильников в Новоаннинском морге.

- Оборудование действительно частично вышло из строя. Оперативно предприняты усилия по оценке поломки оборудования. Производятся закупочные мероприятия по внеплановому обслуживанию и ремонту, - сообщили в облздраве. - Приняты действия по максимальному сокращению времени проведения исследования и выдачи для погребения. Для сохранения температурного режима используется передвижное холодильное оборудование.

Напомним, что в Волгоградской области уже несколько недель стоит 40-градусная жара.



