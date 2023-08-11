Общество

Морг под Волгоградом ускорил выдачу покойников из-за поломки холодильников

Общество 11.08.2023 12:08
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11.08.2023 12:08


В городе Новоаннинский Волгоградской области уже неделю пытаются починить вышедшее из строя холодильное оборудование в местном морге. Об этом, как передает V102.RU, сообщают в социальных сетях местные жители, знакомые с ситуацией.
По их словам, тела покойных при такой жаре быстро портятся и «случаи такие уже были».
В ГБУЗ «Волгоградское областное бюро судебно-медицинской экспертизы», чье отделение работает в городе Новоаннинский, отказались от комментариев, посоветовав обращаться в комитет здравоохранения Волгоградской области. В облздраве подтвердили поломку холодильников в Новоаннинском морге.
- Оборудование действительно частично вышло из строя. Оперативно предприняты усилия по оценке поломки оборудования. Производятся закупочные мероприятия по внеплановому обслуживанию и ремонту, - сообщили в облздраве. - Приняты действия по максимальному сокращению времени  проведения исследования и выдачи для погребения. Для сохранения температурного режима используется передвижное холодильное оборудование.
Напомним, что в Волгоградской области уже несколько недель стоит 40-градусная жара.

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