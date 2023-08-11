Beeline cloud бесплатно обучит IT-специалистов

Телеком 11.08.2023 14:27
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11.08.2023 14:27
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Российский поставщик ИТ-услуг и облачных сервисов beeline cloud (билайн облако) запускает бесплатные онлайн-курсы для IT-специалистов. Первым в серии курсов станет Base Cloud Devops (бейс клауд девопс), включающий в себя особенности гибкой разработки в облаке: основы и лучшие практики DevOps (методология разработки, которая помогает наладить эффективное взаимодействие разработчиков с другими IT-специалистами) и Kubernetes (открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений).
Курс поможет познакомиться с архитектурными особенностями приложений, погрузиться в процесс гибкой разработки в облаке и освоить новую профессию с базовым багажом знаний. Под руководством экспертов beeline cloud (билайн облако) участники получат знания и компетенции, которые позволят им сделать первые шаги в IT. Вы изучите теорию, подкрепленную кейсами из реальной практики. Курс состоит из 10 видеоуроков, каждый из которых длится от 10 до 30 минут. Он подойдет как новичкам, так и начинающим системным администраторам и разработчикам.
Во время прохождения курса, компании (юридические лица) смогут запросить тестовый доступ к Cloud Managed Kubernetes на 1 месяц. Это управляемый сервис для развертывания контейнеров и работы с микросервисами любой конфигурации на базе Kubernetes.
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