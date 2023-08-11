Телеком

Beeline cloud бесплатно обучит IT-специалистов

Телеком 11.08.2023 14:27
0
11.08.2023 14:27


erid:LatgC4WnH
Российский поставщик ИТ-услуг и облачных сервисов beeline cloud (билайн облако) запускает бесплатные онлайн-курсы для IT-специалистов. Первым в серии курсов станет Base Cloud Devops (бейс клауд девопс), включающий в себя особенности гибкой разработки в облаке: основы и лучшие практики DevOps (методология разработки, которая помогает наладить эффективное взаимодействие разработчиков с другими IT-специалистами) и Kubernetes (открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений). 
Курс поможет познакомиться с архитектурными особенностями приложений, погрузиться в процесс гибкой разработки в облаке и освоить новую профессию с базовым багажом знаний. Под руководством экспертов beeline cloud (билайн облако) участники получат знания и компетенции, которые позволят им сделать первые шаги в IT. Вы изучите теорию, подкрепленную кейсами из реальной практики. Курс состоит из 10 видеоуроков, каждый из которых длится от 10 до 30 минут. Он подойдет как новичкам, так и начинающим системным администраторам и разработчикам. 
Во время прохождения курса, компании (юридические лица) смогут запросить тестовый доступ к Cloud Managed Kubernetes на 1 месяц. Это управляемый сервис для развертывания контейнеров и работы с микросервисами любой конфигурации на базе Kubernetes. 
Реклама. ПАО «ВымпелКом», подробнее на сайте: beeline.ru

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Телеком
11.08.2023 12:02
Телеком 11.08.2023 12:02
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
10.08.2023 15:02
Телеком 10.08.2023 15:02
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
03.08.2023 13:56
Телеком 03.08.2023 13:56
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
02.08.2023 15:20
Телеком 02.08.2023 15:20
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
02.08.2023 11:55
Телеком 02.08.2023 11:55
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
28.07.2023 16:29
Телеком 28.07.2023 16:29
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
28.07.2023 11:44
Телеком 28.07.2023 11:44
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
28.07.2023 10:09
Телеком 28.07.2023 10:09
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
26.07.2023 17:01
Телеком 26.07.2023 17:01
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
24.07.2023 14:25
Телеком 24.07.2023 14:25
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
21.07.2023 15:30
Телеком 21.07.2023 15:30
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
20.07.2023 14:43
Телеком 20.07.2023 14:43
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
20.07.2023 13:12
Телеком 20.07.2023 13:12
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
20.07.2023 11:29
Телеком 20.07.2023 11:29
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
19.07.2023 17:57
Телеком 19.07.2023 17:57
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

18:23
Из-за ДТП в центре Волгограде остановилось движение троллейбусов №№ 8К и 9Смотреть фотографии
18:18
В Волгограде убийцу участника СВО приговорили к 9,5 годам колонииСмотреть фотографии
17:46
«Троллейбусы высаживают пассажиров»: в Волгограде на пл. Ленина Toyota перевернулась на крышуСмотреть фотографии
17:29
По одному через день: семейная пара под Волгоградом за 10 месяцев убила троих мужчинСмотреть фотографии
16:55
В Волгоградской области с начала года сформировано и отправлено 48 составов с зерномСмотреть фотографии
16:51
В Волгограде пятерым бойцам Росгвардии – участникам СВО вручили госнаградыСмотреть фотографии
16:19
Посещение лесов в Волгоградской области из-за жары запретили до 2 сентябряСмотреть фотографии
15:19
В Волгограде оперативниками задержан мужчина, нападавший на прохожих с ножомСмотреть фотографии
15:04
Регоператор «ЭкоЦентр» ликвидировал свалку-гигант в Краснооктябрьском районеСмотреть фотографии
14:46
За 20 дней до сдачи: в мэрии Волгограда рассказали, как продвигается реконструкция линии СТСмотреть фотографии
14:26
Впервые за 27 лет в Волгоградской области отремонтируют соединяющую четыре района дорогуСмотреть фотографии
13:04
«Ночные волки» устроят в Волгограде мотопарад, концерт у вокзала и шоу возле музея-панорамыСмотреть фотографии
12:36
В Волгоградской области простились с погибшим на Украине рядовымСмотреть фотографии
12:08
Морг под Волгоградом ускорил выдачу покойников из-за поломки холодильниковСмотреть фотографии
12:02
Голосовой робот от МегаФона поможет РЖД в подборе персоналаСмотреть фотографии
11:56
Волгоградца будут судить за убийство в 17-летнем возрасте. Его нашли через 22 годаСмотреть фотографии
11:05
В Волжском больше недели ищут пропавшую пенсионерку в шапкеСмотреть фотографии
10:54
Спикер ГД Володин пообещал заняться Волгой после экологического ЧП в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:49
Количество жалоб волгоградцев на наливайки выросло в 10 разСмотреть фотографии
10:10
Центр Волгограда перекрыли из-за подготовки к байк-шоу «Ночных волков»Смотреть фотографии
10:06
В аэропорту Волгограда у пассажирки конфисковали тысячу маникюрных пилочекСмотреть фотографии
09:35
УФСБ: в Волгограде задержали 41-летнего пособника радикальных исламистовСмотреть фотографии
09:18
В Волгоградской области к выходным похолодает до +15 °ССмотреть фотографии
07:40
Волгоградских дачников предостерегли от затаившейся в сарае опасностиСмотреть фотографии
07:30
«Инфаркт может случиться и в 20 лет»: кардиолог рассказала, как волгоградцы переживают экстремальную жаруСмотреть фотографии
06:59
Тюменцев наказали за душные дни в музее-панораме «Сталинградская битва»Смотреть фотографии
21:43
Изнывающий от зноя Волгоград обойдут стороной дожди и грозыСмотреть фотографии
21:28
Двух депутатов Волгоградской гордумы не допустили к выборамСмотреть фотографии
20:12
Исключить возможность обмана. Вояж Бочарова с чиновниками по объектам ЖКХ обсудили на федеральном уровнеСмотреть фотографии
20:06
Хирурги спасли волгоградского писателя-фантаста Евгения ЛукинаСмотреть фотографии
 