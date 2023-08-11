В Волгоградской области к выходным похолодает до +15 °С

В Волгоградской области к выходным синоптики прогнозируют резкое похолодание. Как сообщает V102.RU со ссылкой Волгоградский гидрометцентр, температура может опуститься до +15 °С.

— В субботу, 12 августа, по области вероятны небольшие дожди с грозами и юго-восточным ветром 6-11 м/с. При грозах его порывы составят до 20 м/с. В ночные часы +20...+25 °С, при прояснении температура упадет до +15 °С, днем +27...+32 °С, местами воздух раскалится до +37 °С, — рассказали информагентству в Волгоградском ЦГМС. — В воскресенье, 13 августа, в отдельных районах пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер юго-восточного направления 8-13 м/с. В ночной период по региону +20...+25 °С, при прояснении до +15 °С, после обеда +27...+32 °С, местами до +37 °С.

В Волгограде в первый выходной, 11 августа, сильные осадки маловероятны, ветер юго-восточный 8-13 м/с. Ночью в городе-герое +23...+25 °С, днем столбики термометров покажут +35...+37 °С.

— В воскресенье, 13 августа, также без существенных осадков. Ветер юго-восточного направления 8-13 м/с. Ночью в областной столице +23...+25 °С, днем +32...+34 °С, — добавили волгоградские синоптики.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»