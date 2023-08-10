РПН нашел отклонения в пробах воды в трех районах Волгограда

Общество 10.08.2023 08:00
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10.08.2023 08:00
Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области исследовали пробы питьевой воды из водопроводных кранов потребителей всех районов города Волгограда. Как сообщили V102.RU в ведомстве, забор был организован в связи с жалобами жителей города на появление посторонних запахов и вкуса.
Однако по результатам лабораторных исследований выявлено, что во всех пробах воды значения органолептических показателей - запах, привкус, мутность - находятся в пределах нормы.
Только в образцах, отобранных у потребителей Центрального, Советского, Ворошиловского, Тракторозаводского районов, выявлено незначительное превышение (в 1,2-1,4 раза) показателя цветность.
При этом в пробах воды у потребителей в Дзержинском, Кировском, Красноармейском и Краснооктябрьском районах показатель цветность в норме.
Исследования воды на микробиологические показатели продолжается, пояснили в РПН.
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