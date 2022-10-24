«Ну как, клюет?»: житель Волгоградской области устроил рыбалку в луже райцентра



















Жителя станицы Нехаевской Волгоградской области застали за необычным занятием. Мужчина закинул удочку в огромную лужу, которая традиционно образовалась в центре станицы после начала сезона дождей. Видео рыбалки на улице Мира прислали в редакцию ИА «Высота 102» местные жители.





- Ну как, клюет? – весело спрашивает рыбака водитель проезжающего автомобиля.





Но вот жителям улицы Мира совсем не до смеха. Этот участок в центре города в дождливую погоду становится непреодолимым препятствием для станичников, которые не могут перейти дорогу. А волны от проезжающих машин заливаются прямо во дворы расположенных рядом с дорогой домов. Видимо, от отчаяния и для привлечения внимания к проблеме один из местных жителей и закинул удочку в лужу.





При этом рядом с огромной лужей на улице Мира находятся отдел полиции, отделение банка, продуктовый супермаркет. Но добраться до них удается не всем.