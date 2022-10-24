«Ну как, клюет?»: житель Волгоградской области устроил рыбалку в луже райцентра

Общество 24.10.2022 19:47
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24.10.2022 19:47
Жителя станицы Нехаевской Волгоградской области застали за необычным занятием. Мужчина закинул удочку в огромную лужу, которая традиционно образовалась в центре станицы после начала сезона дождей. Видео рыбалки на улице Мира прислали в редакцию ИА «Высота 102» местные жители.
- Ну как, клюет? – весело спрашивает рыбака водитель проезжающего автомобиля.
Но вот жителям улицы Мира совсем не до смеха. Этот участок в центре города в дождливую погоду становится непреодолимым препятствием для станичников, которые не могут перейти дорогу. А волны от проезжающих машин заливаются прямо во дворы расположенных рядом с дорогой домов. Видимо, от отчаяния и для привлечения внимания к проблеме один из местных жителей и закинул удочку в лужу.
При этом рядом с огромной лужей на улице Мира находятся отдел полиции, отделение банка, продуктовый супермаркет. Но добраться до них удается не всем.
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