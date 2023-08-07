Общество

На юге Волгограда заводской трамвай с 8 августа заменят бесплатным автобусом

Общество 07.08.2023 15:17
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07.08.2023 15:17


С 9  августа трамвайный маршрут №11 в Красноармейском районе Волгограда начнет работу в измененных границах – от резервного кольца по ул. Марийской до остановки АО «Каустик». Как сообщили V102.RU в администрации Волгограда, это связано с реконструкцией трамвайного полотна на Марийском путепроводе. Однако на период ремонта трамваи заменят бесплатным автобусным маршрутом. Но в рамках обкатки автобусы  средней вместимости начнут работу на маршруте №11к уже 8 августа – одновременно с трамвайным маршрутом №11. В мэрии пояснили необходимость вынужденных изменений в расписании общественного транспорта тем, что с 9 августа на реконструируемом Марийском путепроводе в Красноармейском районе начинаются работы по перекладке рельсошпальной решетки.

При этом данный участок трамвайных путей должны были начать ремонтировать в 2024 году. Однако представители промышленных предприятий Красноармейского района, чьи сотрудники пользуются трамваем №11, обратились к властям с просьбой провести работы в течение ближайших четырех недель. Это позволит подрядной организации до наступления зимы закончить все работы на верхней части путепровода и открыть движение не только для трамваев, но и для автомобильного транспорта. 

Бесплатный автобусный компенсационный маршрут будет ежедневно осуществлять перевозки от трамвайного кольца на ул. Пролетарской до Марийского путепровода со всеми остановками: «Бульвар Энгельса», «Проспект Героев Сталинграда», «Канал им. Ленина», «Комплекс Юбилейный». Всего на маршруте будет задействовано 15 единиц техники, а интервал движения в часы пик составит 3 минуты, в межпиковое время 4-5 минут. Автобусы будут начинать движение в 4.26 со стороны Марийского путепровода и в 4.40 от остановки «Судоверфь». Последние рейсы с обеих конечных остановок отправятся  около 23.00.

Для пересадки пассажиров с автобуса на трамвай и обратно на Марийском путепроводе будет создан специальный пешеходный коридор.

Вопросы и предложения, касающиеся работы компенсационного маршрута, пассажиры могут направлять по телефону «горячей линии» -  23-31-60, пояснили в мэрии.

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