В хуторе Волгоградской области ввели карантин из-за больного зверя





Еще один населенный пункт в Кумылженском районе Волгоградской области закрыт на карантин из-за обнаружения больного бешенством дикого животного. Как сообщили V102.RU в комитете ветеринарии региона, в хуторе Потаповский эпизоотический очаг этого смертельного заболевания обозначен на территории радиусом 1100 метров, где обнаружили дикую лисицу.

- Животное забежало во двор. Был контакт с собакой. Среди людей пострадавших нет, - уточнили в комитете ветеринарии.

Утвержден комплекс мероприятий для ликвидации очага бешенства и предотвращения распространения этого опасного заболевания, которое приводит к летальному исходу.

Напомним , что в конце июля текущего года карантин был объявлен в части станицы Кумылженская, где также обнаружили дикую лисицу, больную бешенством.



