Общество

В хуторе Волгоградской области ввели карантин из-за больного зверя

Общество 07.08.2023 14:24
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07.08.2023 14:24


Еще один населенный пункт в Кумылженском районе Волгоградской области закрыт на карантин из-за обнаружения больного бешенством дикого животного. Как сообщили V102.RU в комитете ветеринарии региона, в хуторе Потаповский эпизоотический очаг этого смертельного заболевания обозначен на территории радиусом 1100 метров, где обнаружили дикую лисицу.
- Животное забежало во двор. Был контакт с собакой. Среди людей пострадавших нет, - уточнили в комитете ветеринарии.
Утвержден комплекс мероприятий для ликвидации очага бешенства и предотвращения распространения этого опасного заболевания, которое приводит к летальному исходу.
Напомним, что в конце июля текущего года карантин был объявлен в части станицы Кумылженская, где также обнаружили дикую лисицу, больную бешенством.

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