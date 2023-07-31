В райцентре Волгоградской области вводят карантин из-за бешеной лисицы

Общество 31.07.2023 13:23
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31.07.2023 13:23
Карантин объявлен в части станицы Кумылженская Волгоградской области из-за обнаружения дикого животного, больного бешенством. Как сообщили V102.RU в областном комитете ветеринарии, источником смертельной инфекции стала дикая лисица, которая забежала во двор одного из домов на улице Кирова райцентра.
- К счастью, лисица никого не покусала, люди не пострадали, - пояснили в ведомстве.
Однако комплекс необходимых мероприятий, предусмотренных планом борьбы с распространением опасного вируса, в станице уже проводится. В частности, от бешенства вакцинируют домашних животных, а животные без владельцев отправлены на двухнедельный карантин для наблюдения и последующих прививок.
Последний случай, связанный с заражением дикой лисицы бешенством, был зафиксирован в селе Каменный Брод Ольховского района Волгоградской области в середине июня 2023 года.
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