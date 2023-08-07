Происшествия 07.08.2023 08:02
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07.08.2023 08:02
Партию незадекларированных товаров и с отсутствием обязательной маркировки обнаружила мобильная группа Астраханской таможни в фуре, прибывшей из Казахстана. Как сообщили V102.RU в ведомстве, изъято почти 50 тысяч наборов бритвенных станков «Gillette», более 42 тысячи дезодорантов «Adidas», «Rexona» без необходимых документов и 4 тысячи флаконов парфюмированной воды без обязательной маркировки.
Большегруз следовал в Махачкалу и был остановлен таможенниками в Волгоградской области. Водитель не представил документы, подтверждающие таможенное оформление иностранных товаров на территории Евразийского экономического союза. Более 7,5 тонны товаров производства Польши, Филиппин, Индии, Китая, Испании, таким образом, были незаконно перемещены через таможенную границу без уплаты таможенных пошлин и налогов.
Все товары изъяты. Таможенники возбудили дело об административном правонарушении. Астраханская таможня возбудила дело об административном правонарушении. Кроме того, информация об отсутствии на духах и туалетной воде производства ОАЭ маркировки была передана в правоохранительные органы.
Фото Астраханской таможни
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