«Что-то за гранью!»: волгоградский депутат вступился за избитого инвалида-участника СВО

Депутата ГД РФ от Волгоградской области Андрея Гимбатова возмутила история с жестоким избиением инвалида-участника СВО в Забайкалье. Как сообщает V102.RU, политик готовит запросы в соответствующие органы.

— Бить инвалида, срывать награды… Что-то за гранью! Медлительность правоохранительных органов также вызывает большие вопросы! Необходимо разобраться и наказать всех виновных в кратчайшие сроки! — заявил в своем Telegram-канале Андрей Гимбатов, поддержав своего коллегу Александра Хинштейна, призывающего по всей строгости наказать фашиствующих молодчиков.

Депутат Госдумы России Хинштейн рассказал, что «пьяные отморозки пристали к инвалиду в кафе, а затем, когда тот с друзьями уехал, догнали их, протаранили машину и подвергли избиению, сорвав награды». При этом, как отмечает депутат, «конфликт произошел именно на почве неприязни молодчиков к СВО».

Фото: Александр Хинштейн / t.me

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